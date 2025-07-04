Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 28-летнего гражданина Казахстана Артура Мартынова, подозреваемого в ряде тяжких преступлений, передаёт BAQ.KZ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, Мартынов действовал как мотивированный пособник украинской спецслужбы, получая денежное вознаграждение за подготовку диверсий против объектов связи и электроэнергетики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ему предъявлены обвинения по ряду статей УК РФ:

покушение на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205),

пособничество террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1),

обучение для террористической и диверсионной деятельности (ст. 205.3, ст. 281.2),

шпионаж (ст. 276),

диверсия и её последствия (ч. 1 ст. 281, п. "б" ч. 2 ст. 281)

С сентября по октябрь 2023 года, согласно следствию, он совершил поджоги вышек сотовой связи и энергетических объектов. Также подозревается в передаче координат нефтеперерабатывающего завода иностранной разведке

Обвинительное заключение направлено в 1-й Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения дела по существу.