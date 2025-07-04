Казахстанца обвинили в попытке теракта и шпионаже в Санкт-Петербурге
Артур Мартынов якобы готовил поджоги связи и энергетики.
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Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 28-летнего гражданина Казахстана Артура Мартынова, подозреваемого в ряде тяжких преступлений, передаёт BAQ.KZ.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, Мартынов действовал как мотивированный пособник украинской спецслужбы, получая денежное вознаграждение за подготовку диверсий против объектов связи и электроэнергетики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Ему предъявлены обвинения по ряду статей УК РФ:
- покушение на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205),
- пособничество террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1),
- обучение для террористической и диверсионной деятельности (ст. 205.3, ст. 281.2),
- шпионаж (ст. 276),
- диверсия и её последствия (ч. 1 ст. 281, п. "б" ч. 2 ст. 281)
С сентября по октябрь 2023 года, согласно следствию, он совершил поджоги вышек сотовой связи и энергетических объектов. Также подозревается в передаче координат нефтеперерабатывающего завода иностранной разведке
Обвинительное заключение направлено в 1-й Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения дела по существу.
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