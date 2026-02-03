Шалкарский районный суд рассмотрел дело в отношении жителя Актюбинской области за проявление неуважения к медицинскому работнику (часть 2 статьи 80-1 КоАП), передает BAQ.KZ.

Как установил суд, мужчина позвонил по номеру 103 для вызова бригады скорой медицинской помощи и в ходе разговора допустил нецензурные выражения и проявил неуважение в адрес фельдшера-диспетчера, принимавшей вызов при исполнении служебных обязанностей.

При вынесении решения суд признал раскаяние гражданина обстоятельством, смягчающим административную ответственность. Также были учтены характер совершенного правонарушения, наличие у мужчины на иждивении несовершеннолетних детей и позиция потерпевшей стороны, которая простила нарушителя.

По итогам рассмотрения дела суд признал гражданина О. виновным по части 2 статьи 80-1 КоАП и назначил ему административное взыскание в виде штрафа в размере 129 750 тенге.