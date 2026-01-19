Байзакский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении казахстанца, обвиняемого в умышленном уничтожении чужого имущества, передает BAQ.KZ.

Как установил суд, в декабре 2025 года на автодороге "Сарыкемер – Туймекент – Акшолак" мужчина умышленно повредил камеру автоматической фиксации нарушений "Сергек", произведя выстрел из пневматического ружья. В результате был причинён материальный ущерб владельцу оборудования.

В судебном заседании правонарушитель полностью признал вину и сообщил о частичном возмещении ущерба. При этом потерпевшая сторона указала, что компенсация была выплачена не в полном объёме.

Вина мужчины подтверждена протоколом об административном правонарушении, материалами полиции, письменным заявлением потерпевшего и показаниями самого нарушителя. Смягчающим обстоятельством суд признал признание вины, отягчающих обстоятельств установлено не было.

Санкция части 1 статьи 147-1 КоАП РК предусматривает штраф в размере 50 МРП либо административный арест на срок от 5 до 20 суток. Постановлением суда мужчина признан виновным и оштрафован на 196 тысяч тенге.