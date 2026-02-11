Казахстанца осудили за подстрекательство к взятке
Сегодня, 15:20
В Казахстане осудили злоумышленника, который склонял потерпевшего, к даче взятки за освобождение от уголовной отвественности, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в прокуратуре Астаны, подсудимый путем обмана склонял потерпевшего к даче взятки 30 млн тенге за освобождение от уголовной ответственности, а также в подделке официального документа.
– Приговором суда с участием присяжных заседателей подсудимый признан виновным в подстрекательстве к даче взятки, мошенничестве, подделке документов и осужден к 10 годам лишения свободы, – отметили в надзорном органе.
Для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений он был экстрадирован из Турецкой Республики.
Приговор суда вступил в законную силу.
