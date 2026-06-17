Казахстанец задержан по подозрению в терроризме в США
Подозреваемый будет находиться под стражей ICE до тех пор, пока не будут подготовлены проездные документы для депортации.
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5 июня 2026 года сотрудники ICE (Иммиграционной и таможенной полиции США) при поддержке федеральных партнеров провели операцию по задержанию гражданина Казахстана Еламана Балтагерея.
По данным ведомства, в 2025 году иммиграционный судья уже вынес решение о его депортации из США. Однако мужчина не явился на судебное заседание, после чего решение о выдворении стало окончательным.
В ICE сообщили, что его задержали как человека, которого подозревают в возможной причастности к терроризму. Сейчас он находится под стражей до завершения оформления документов для депортации.
"Под руководством президента Трампа и секретаря Маллина ICE строго обеспечивает исполнение иммиграционного законодательства в точном соответствии с его положениями, особенно в отношении нелегальных мигрантов, признанных или подозреваемых в причастности к терроризму", – заявили представители полиции.
В настоящее время мужчина находится под стражей иммиграционной полиции до завершения подготовки к депортации.
Напомним, ранее в США пропавший без вести Асет Куралбай был найден мёртвым.
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