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МИД подтвердил гибель пропавшего в США казахстанца Асета Куралбая

Личность погибшего установлена

Сегодня 2026, 12:13
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фото из открытых источников Сегодня 2026, 12:13
Сегодня 2026, 12:13
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Фото: фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Республики Казахстан подтвердило личность гражданина Казахстана, тело которого ранее было обнаружено в США, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан подтверждает, что компетентными органами США установлена личность обнаруженного ранее человека. Им оказался гражданин Казахстана Асет Куралбай", – сообщили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего в связи с тяжёлой утратой.

В настоящее время казахстанские дипломаты поддерживают постоянный контакт с компетентными органами США и родственниками Асета Куралбая. Семье оказывается необходимая консульская помощь по вопросам оформления документов и организации репатриации тела на родину.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел сообщало, что получило от американской стороны информацию о найденном теле, которое могло принадлежать гражданину Казахстана. После проведения необходимых процедур личность погибшего была официально подтверждена.

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