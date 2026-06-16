МИД подтвердил гибель пропавшего в США казахстанца Асета Куралбая
Личность погибшего установлена
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Министерство иностранных дел Республики Казахстан подтвердило личность гражданина Казахстана, тело которого ранее было обнаружено в США, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
"Министерство иностранных дел Республики Казахстан подтверждает, что компетентными органами США установлена личность обнаруженного ранее человека. Им оказался гражданин Казахстана Асет Куралбай", – сообщили в МИД.
Внешнеполитическое ведомство выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего в связи с тяжёлой утратой.
В настоящее время казахстанские дипломаты поддерживают постоянный контакт с компетентными органами США и родственниками Асета Куралбая. Семье оказывается необходимая консульская помощь по вопросам оформления документов и организации репатриации тела на родину.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел сообщало, что получило от американской стороны информацию о найденном теле, которое могло принадлежать гражданину Казахстана. После проведения необходимых процедур личность погибшего была официально подтверждена.
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