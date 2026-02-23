Генеральная прокуратура и Интерпол МВД при содействии Посольства Республики Казахстан в Турции из г.Анталья экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за неоднократное совершение мошенничества в особо крупном размере, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, в 2019–2020 годах, подозреваемый путем обмана завладел денежными средствами и земельными участками 4 потерпевших – жителей г. Шымкент, причинив им в совокупности ущерб на общую сумму около 95 млн тенге.

– Похитив денежные средства потерпевших, желая избежать установленной законом ответственности, злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В последующем, подозреваемый был задержан на территории Турции и по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован на Родину. В настоящее время он водворён в следственный изолятор, – сообщили в Генпрокуратуре.

За инкриминируемые деяния уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.