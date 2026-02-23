Казахстанца, подозреваемого в серийном мошенничестве, эктрадировали из Турции
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Генеральная прокуратура и Интерпол МВД при содействии Посольства Республики Казахстан в Турции из г.Анталья экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за неоднократное совершение мошенничества в особо крупном размере, передает BAQ.KZ.
По данным следствия, в 2019–2020 годах, подозреваемый путем обмана завладел денежными средствами и земельными участками 4 потерпевших – жителей г. Шымкент, причинив им в совокупности ущерб на общую сумму около 95 млн тенге.
– Похитив денежные средства потерпевших, желая избежать установленной законом ответственности, злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
В последующем, подозреваемый был задержан на территории Турции и по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован на Родину. В настоящее время он водворён в следственный изолятор, – сообщили в Генпрокуратуре.
За инкриминируемые деяния уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Самое читаемое
- В дендропарке Шымкента найдено тело
- Жителя Мангистау оштрафовали за использование поддельного диплома
- Станцию метро «Калкаман» в Алматы планируют открыть к лету
- Электросети Северного Казахстана на грани: износ оборудования достигает 97%, плана развития нет
- Модернизированную пожарную часть открыли в Жамбылской области