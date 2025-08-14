Казахстанца пожизненно посадили в тюрьму за изнасилование падчерицы
Приговор не вступил в законную силу.
14 августа 2025 года СМУС Павлодарской области рассмотрено уголовное дело по обвинению Е. по факту изнасилования, то есть половое сношение с угрозой применения насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное неоднократно, отчимом, в отношении малолетней (ч. 4 ст. 120 УК), передает BAQ.KZ.
Поскольку обстоятельства дела в силу закона не могут быть оглашены, дело было рассмотрено на закрытом судебном заседании.
Вина подсудимого доказана депонированными показаниями малолетней потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами.
Преступления, совершенные подсудимым, относятся к категории особо тяжких и предусматривают наказание только – лишение свободы, а по ч. 4 ст.120 УК – только пожизненное лишение свободы.
С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого он приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.
Приговор в законную силу не вступил.
