Гражданин Казахстана был осужден в Греции по делу о незаконной перевозке мигрантов. Его мать из Актобе заявила, что сын получил 125 лет лишения свободы и крупный штраф. В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали ситуацию, передает BAQ.KZ.

Что рассказала мать осужденного

Жительница Актобе Нурхан Кадырова обратилась в редакцию местного издания Aktobe Times. По ее словам, ее 24-летний сын Рашид уехал за границу после того, как увидел объявление о работе.

Женщина рассказала, что молодому человеку предложили работу в Турции, связанную с прогулками туристов на моторной лодке, и оплатили дорогу.

Однако позже, по словам матери, выяснилось, что работа была связана с незаконной перевозкой мигрантов.

«Через некоторое время он позвонил мне с незнакомого номера и сказал: “Мама, я в тюрьме, я в Греции”», – рассказала Нурхан Кадырова.

Почему его осудили

По словам родственников, мужчина не владел иностранными языками и во время следственных действий, как утверждает мать, у него не было переводчика.

Она также сообщила, что сыну назначили длительный срок наказания и штраф.

Что ответили в МИД Казахстана

В Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили, что знают о гражданине РК, который отбывает наказание в Греции.

В ведомстве сообщили, что он был осужден решением греческого суда по статье, предусматривающей ответственность за незаконную перевозку мигрантов.

«Данное деяние по местному законодательству относится к категории тяжких преступлений. Казахстанские дипломаты в Греции в пределах своей компетенции оказывают гражданину необходимую консульско-правовую помощь. Данный вопрос находится на контроле министерства», – сообщили в пресс-службе МИД РК.

Внешнеполитическое ведомство продолжает отслеживать ситуацию и оказывает необходимое содействие в рамках своих полномочий.