В Санкт-Петербурге окружной военный суд вынес приговор 28-летнему гражданину Казахстана Артуру Мартынову, передает BAQ.KZ cо ссылкой на "Медиазону". Его признали виновным в шпионаже, диверсиях и пособничестве терроризму. Молодому человеку назначили 16 лет лишения свободы: первые четыре года он проведет в тюрьме, затем — в колонии строгого режима.

Следствие утверждает, что в 2023 году Мартынов "под легендой работы" приехал в Россию и за деньги выполнял задания украинской разведки. В числе его действий — передача координат нефтеперерабатывающего завода в Петербурге, поджоги вышек сотовой связи, распределительного щита и кабеля питания, а также попытка вывести из строя трансформатор. Дело слушалось в закрытом режиме и было завершено за месяц.

По данным прокуратуры, Мартынов прошел дистанционное обучение у иностранного куратора, изучал способы изготовления зажигательных смесей и методы совершения поджогов. Сам он вину не комментировал, отмечает издание.