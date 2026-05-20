Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 21 мая

Синоптики на 21 мая объявили штормовое предупреждение в 16 регионах Казахстана.

Как передает «Казгидромет», в Астане временами дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью дождь, гроза, на севере, юге, востоке сильный дождь, град, шквал. Днем на юге, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, на севере, востоке временами порывы 23-28 м/с. В Кокшетау ночью дождь, временами сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью дождь, гроза, на юге, востоке сильный дождь, град, шквал. Днем на севере, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северный 15-20 м/с, на севере, востоке, юге порывы 25 м/с. В Петропавловске ночью дождь, гроза, град, шквал. Ветер северный 15-20 м/с.

В Костанайской области на западе, севере, востоке дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области заморозки 2 градуса. В Костанае ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области дождь, гроза, на севере сильный дождь, днем град, шквал. Ветер северный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре дождь, гроза. Ветер северный порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области утром и днем на севере, востоке дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. В Караганде утром и днем дождь, гроза, град, днем понижение температуры воздуха до 15-17.

В области Улытау днем на севере, востоке дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. В Жезказгане ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области днем на севере дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Ночью на востоке области заморозки 1 градус. В Усть-Каменогорске ветер северо-западный, северный днем порывы 15-18 м/с.

В области Абай днем на западе, севере дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, юге, в центре области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Семее во второй половине дня дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области днем на юге, в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный на западе, востоке, юге, в горных районах области временами порывы 15-20 м/с. В Алматы в конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-18 м/с. В Конаеве ветер юго-восточный временами порывы 15-20 м/с. По горам Иле Алатау днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный временами порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ветер северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

В Жамбылской области днем на юге, в горных районах дождь, гроза. В горных районах туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Таразе днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области днем на юге дождь, гроза, шквал. На севере, в центре области пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный на севере, юге, в центре области 15-20 м/с.

В Актюбинской области ночью на северо-востоке дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза. На юге области пыльная буря. Ветер северо-восточный ночью на северо-востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на юге временами 23 м/с. В Актобе днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15-18 м/с.

В Атырауской области днем на севере, востоке дождь, гроза. На востоке, юге области пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. В Атырау днем пыльная буря.

В Западно-Казахстанской области на западе, юго-востоке небольшой дождь, гроза. Днем на западе, юге, в центре области пыльная буря. Ветер восточный днем порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области днем на севере, в центре дождь, гроза. Ночью и утром на западе, в центре области туман. В Актау ночью и утром туман.