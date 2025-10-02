Бородулихинский районный суд области Абай вынес приговор по делу о сопротивлении сотруднику полиции, передает BAQ.KZ со ссылкой на областной суд.

Инцидент произошёл в поселке Жезкент, где мужчина по имени Е., находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал в квартире своей матери. На вызов прибыл сотрудник полиции Б., который законно потребовал от мужчины проследовать в отдел для разбирательства. Однако Е. оказал сопротивление, в ходе которого нанес полицейскому несколько ударов по лицу и порвал его форменную одежду.

Драка продолжилась уже возле здания Жезкентского поселкового отдела полиции, где Е. вновь ударил сотрудника, причинив легкий вред здоровью. Во время судебного процесса подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся и извинился перед пострадавшими. Его признание подтверждалось показаниями потерпевшего, результатами судебно-медицинских экспертиз, протоколами осмотра места происшествия и видеозаписями с камер наблюдения.

Суд квалифицировал действия Е. по части 3 статьи 380 Уголовного кодекса, отметив, что речь идет о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении служебных обязанностей. При назначении наказания суд учёл наличие у подсудимого малолетних детей, его признание вины и раскаяние, а также отсутствие отягчающих обстоятельств. В то же время учитывались рецидив правонарушений, отрицательная характеристика по месту жительства и общественная опасность содеянного.

В итоге Е. признан виновным и приговорён к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.