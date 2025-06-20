В Актобе суд признал 64-летнего мужчину жертвой политических репрессий за участие в декабрьских событиях 1986 года в Алматы. Решение было принято спустя почти 40 лет после того, как заявитель подвергся преследованиям со стороны государства, передает BAQ.KZ.

Как следует из материалов дела, в 1984 году житель Актобе по направлению партийных и профсоюзных органов был зачислен на подготовительное отделение Казахского государственного университета (КазГУ), а в следующем году поступил на факультет философии и экономики. Однако уже в 1986 году его отчислили с 2 курса, сославшись на нарушение общественного порядка. Основанием стало его задержание 18 декабря 1986 года — в дни массовых молодежных протестов в Алматы.

Несмотря на то, что мужчину вскоре отпустили и официальных обвинений предъявлено не было, он был исключён из КПСС и столкнулся с трудностями при устройстве на работу. Его жена, выпускница того же вуза, также подверглась негласным запретам со стороны работодателей. В начале 1990-х семья с тремя малолетними детьми находилась в социально уязвимом положении.

В 2025 году мужчина подал в суд иск о признании факта политических репрессий. Суд № 3 города Актобе, рассмотрев материалы дела, принял решение в его пользу. Были представлены архивные документы из университета и прокуратуры Алматы, а также показания свидетелей, подтвердившие участие истца в декабрьских событиях и последовавшие за этим ограничения его прав.

Суд, руководствуясь статьёй 306 Гражданского процессуального кодекса РК и статьёй 2 Закона "О реабилитации жертв массовых политических репрессий", постановил признать истца жертвой политических репрессий.

Решение вступило в законную силу.