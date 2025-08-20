В Жылыойском районном суде Атырауской области рассмотрели административное дело в отношении местного жителя, обвинявшегося в распространении ложной информации в соцсетях, передает BAQ.KZ.

По данным суда, мужчина в 2025 году опубликовал в Instagram пост с критикой акимата по поводу дорожных работ в городе Кульсары. Он написал: "куда уходят средства фонда, где качество, зимой построенную дорогу вы перекладываете заново".

На основании этого сообщения в отношении гражданина А. был составлен протокол по ч.5 ст.456-2 КоАП ("Размещение ложной информации, создающей условия для нарушения общественного порядка").

Однако в суде мужчина вину не признал, пояснив, что намеревался лишь выразить свое мнение и не является зарегистрированным блогером или инфлюенсером.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что оснований для привлечения его к административной ответственности нет. В постановлении отмечается, что гражданин реализовал свое право на выражение мнения.

Таким образом, дело было прекращено за отсутствием состава административного правонарушения. Постановление вступило в законную силу.