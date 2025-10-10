С 20 октября 2025 года на портале Business.enbek.kz начнётся приём заявок на получение грантов для запуска новых бизнес-идей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтруда.

Финансирование будет доступно в девяти регионах страны за счёт сэкономленных средств государственной программы. В этом году предусмотрено 270 безвозмездных грантов для жителей областей Абай, Ұлытау, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, а также города Шымкент.

Размер гранта составляет 400 МРП, что эквивалентно 1 572 800 тенге. Эти средства предоставляются один раз и направлены на развитие нового бизнеса: от закупа оборудования и инвентаря до приобретения саженцев или аренды помещений. Заявки принимаются онлайн через портал Business.enbek.kz, а для тех, у кого нет доступа к интернету, предусмотрена возможность подачи в зонах самообслуживания ЦОНов и карьерных центров.

Претендентами на получение грантов могут стать зарегистрированные безработные или индивидуальные предприниматели со стажем до трёх лет, входящие в одну из социальных категорий. Среди них — лица с инвалидностью, члены малообеспеченных или многодетных семей, переселенцы, "кандасы", а также те, кто воспитывает ребёнка с инвалидностью или получает пособие по потере кормильца. Одним из обязательных условий участия является наличие действующего сертификата о прохождении курса "Бастау Бизнес" в течение последних трёх лет.

Рассмотрение заявок проходит через специальные комиссии, где каждый проект оценивается по ряду критериев — от конкурентоспособности идеи до потенциального создания рабочих мест. Успешные участники получают решение комиссии в личный кабинет, подписывают договор и отчитываются о расходовании средств в электронном формате, без необходимости личного посещения центров трудовой мобильности.