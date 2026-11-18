На будущем горнолыжном курорте Almaty SuperSki в Алматы могут установить разные цены для казахстанцев и иностранных туристов. Кроме того, для отдельных категорий посетителей планируют предусмотреть бесплатный доступ к некоторым объектам, передаёт BAQ.KZ.

Согласно планам развития курорта в районе Кок-Жайлау, для граждан Казахстана рассматривают возможность введения специальных абонементов по доступным ценам. Иностранным туристам предполагается предложить отдельный, более высокий тариф.

Пока речь идёт о предложениях. Конкретные цены, условия получения льгот и сроки их введения не названы.

Отдых в горах хотят сделать доступным и для новичков. Около 70% будущих спусков планируют отнести к зелёным и синим категориям сложности. Это трассы для тех, кто только учится кататься, а также для семей с детьми.

Всего на курорте предусмотрено 60 километров горнолыжных трасс и 17 подъёмников.

Кому могут предоставить льготы

Отдельную программу горнолыжных занятий разрабатывают для школьников Алматы.

Кроме того, для дошкольников, пенсионеров и людей с инвалидностью предусматривается бесплатный доступ к некоторым объектам и услугам курорта.

При этом бесплатным планируют сделать не весь отдых, а только отдельные сервисы. Их перечень пока не уточняется.

Курорт хотят использовать не только зимой. Летом здесь планируют открыть пешеходные и велосипедные маршруты, смотровые площадки и зоны отдыха.

Для посетителей также предусматривают маркировку троп, цифровую навигацию и средства экстренной связи.

Напомним, строительство Almaty SuperSki в районе Кок-Жайлау уже перешло в активную фазу. Французская компания POMA приступила к работам по устройству фундаментов для канатных дорог.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил обеспечить запуск курорта в декабре 2028 года.