Казахстанцам добавят дополнительные поезда на Наурыз

На праздники добавят около 45 тысяч мест и новые рейсы по популярным направлениям.

Сегодня 2026, 16:05
В Казахстане на период празднования Наурыза запустят дополнительные поезда и увеличат количество мест на востребованных маршрутах, передает BAQ.kz.

 
В связи с ростом пассажиропотока назначены дополнительные рейсы между крупными городами страны.
 
В частности, будут курсировать дополнительные поезда:
  • Алматы – Астана
  • Астана – Шымкент
  • Актобе – Астана
Всего назначено 3 дополнительных поезда на 22 рейса.
 
Кроме того, к действующим составам добавят 230 прицепных вагонов, что позволит увеличить количество доступных билетов на популярных направлениях.
 
Дополнительные рейсы также запустят на пригородных маршрутах:
  • Астана – Павлодар
  • Шу – Тараз
  • Астана – Атбасар
  • Астана – Курорт-Боровое
А на направлении Караганда – Балхаш добавят прицепные вагоны.
 
В общей сложности на праздничные дни пассажирам предложат около 45 тысяч дополнительных мест.
 
Помимо этого, на ряде вокзалов планируются праздничные мероприятия — пассажиров будут встречать с национальными угощениями, фотозонами и культурной программой.

