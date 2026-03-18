В Казахстане на период празднования Наурыза запустят дополнительные поезда и увеличат количество мест на востребованных маршрутах, передает BAQ.kz.

В связи с ростом пассажиропотока назначены дополнительные рейсы между крупными городами страны.

В частности, будут курсировать дополнительные поезда:

Алматы – Астана

Астана – Шымкент

Актобе – Астана

Всего назначено 3 дополнительных поезда на 22 рейса.

Кроме того, к действующим составам добавят 230 прицепных вагонов, что позволит увеличить количество доступных билетов на популярных направлениях.

Дополнительные рейсы также запустят на пригородных маршрутах:

Астана – Павлодар

Шу – Тараз

Астана – Атбасар

Астана – Курорт-Боровое

А на направлении Караганда – Балхаш добавят прицепные вагоны.

В общей сложности на праздничные дни пассажирам предложат около 45 тысяч дополнительных мест.

Помимо этого, на ряде вокзалов планируются праздничные мероприятия — пассажиров будут встречать с национальными угощениями, фотозонами и культурной программой.