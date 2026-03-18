Казахстанцам добавят дополнительные поезда на Наурыз
На праздники добавят около 45 тысяч мест и новые рейсы по популярным направлениям.
Сегодня 2026, 16:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане на период празднования Наурыза запустят дополнительные поезда и увеличат количество мест на востребованных маршрутах, передает BAQ.kz.
В связи с ростом пассажиропотока назначены дополнительные рейсы между крупными городами страны.
В частности, будут курсировать дополнительные поезда:
- Алматы – Астана
- Астана – Шымкент
- Актобе – Астана
Всего назначено 3 дополнительных поезда на 22 рейса.
Кроме того, к действующим составам добавят 230 прицепных вагонов, что позволит увеличить количество доступных билетов на популярных направлениях.
Дополнительные рейсы также запустят на пригородных маршрутах:
- Астана – Павлодар
- Шу – Тараз
- Астана – Атбасар
- Астана – Курорт-Боровое
А на направлении Караганда – Балхаш добавят прицепные вагоны.
В общей сложности на праздничные дни пассажирам предложат около 45 тысяч дополнительных мест.
Помимо этого, на ряде вокзалов планируются праздничные мероприятия — пассажиров будут встречать с национальными угощениями, фотозонами и культурной программой.
Самое читаемое
- Новая страна? Трамп сделал резонансное заявление о «захвате» государства
- Доллар подешевел почти на 5 тенге за сутки: курс доллара к тенге на 17 марта
- Токаев поручил провести первую в истории Казахстана административную амнистию
- Голос из Алматы: как казахстанская певица прошла кастинг на российское шоу
- Пять новых конституционных законов внесут в Парламент Казахстана