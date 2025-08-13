В Карагандинской области зафиксирован рост числа случаев межнациональной розни в социальных сетях, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что Конституция Казахстана запрещает любые действия, угрожающие межнациональному согласию, а межнациональная рознь относится к одной из самых опасных форм общественного конфликта. Она способна привести к вспышкам насилия, подрыву стабильности и долговременной вражде между этническими и культурными группами.

Основными площадками для таких правонарушений становятся социальные сети, включая Instagram, TikTok и Threads, где пользователи свободно высказываются по различным темам.

За межнациональные высказывания предусмотрена уголовная ответственность по статье 174 УК РК: от 2 до 7 лет лишения свободы, а в случае тяжких последствий — от 12 до 20 лет. Это преступление относится к категории экстремистских, и его совершение исключает возможность освобождения от ответственности по амнистии, примирению или истечению срока давности.

В прокуратуре отметили, что нередко авторы подобных материалов, после установления их личностей, публично извиняются, однако это не освобождает их от наказания.

Граждан призвали соблюдать законодательство, ответственно относиться к своим словам в интернете и помнить, что только взаимное уважение и правовая культура помогут сохранить в обществе мир и стабильность.