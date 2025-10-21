После выхода обновлённой версии нейросети Sora 2, способной создавать сверхреалистичные видеосцены на основе текстового запроса, в казахстанском сегменте интернета стремительно возрос объём дезинформационного и противоправного контента, передает BAQ.KZ со ссылкой на Центр по борьбе с дезинформацией.

Пользователи начали массово генерировать и публиковать фейковые видеоролики, в которых при помощи нейросети создаются ложные изображения известных политиков, государственных служащих и общественных деятелей. В подобных видео героям приписываются действия и высказывания, которых не было в действительности.

Несмотря на то что Sora 2 маркирует такие видео водяным знаком, далеко не все пользователи распознают подделку. Многие продолжают распространять ролики, воспринимая их как реальные записи, тем самым неосознанно становясь участниками распространения ложной информации. Это вызывает обеспокоенность со стороны государственных структур.

Центр по борьбе с дезинформацией напоминает, что ответственность за противоправный контент несут не только его создатели, но и распространители. Даже если пользователь не знал о ложности видео и не имел злого умысла, пересылка дипфейков может рассматриваться как соучастие. Такие действия могут нарушать целый ряд казахстанских законов — от норм, регулирующих защиту персональных данных, до статей Уголовного кодекса о клевете, вмешательстве в частную жизнь и распространении заведомо ложной информации.

Особую озабоченность вызывает то, что технологии дипфейков всё чаще используются не только в развлекательных целях, но и для провокаций, манипуляций общественным мнением и дискредитации отдельных лиц. В связи с этим граждан призывают проявлять цифровую грамотность и критическое мышление, особенно при просмотре или пересылке эмоционально заряженных материалов.

Органы правопорядка и надзорные ведомства усиливают контроль за распространением подобных видео и предупреждают: использование нейросетей в целях манипуляции и провокации — это не безобидная забава, а возможное нарушение закона, за которое предусмотрена административная и уголовная ответственность.