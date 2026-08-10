Казахстанцы, нуждающиеся в жилье, могут подать заявление на получение государственной жилищной поддержки онлайн. Кто имеет право встать на учет, как подать документы и что изменится с 14 сентября 2026 года, разбирался BAQ.KZ.

Кто может встать на жилищный учет

На жилищный учет могут претендовать совершеннолетние граждане Казахстана и кандасы, которые признаны нуждающимися в жилье в соответствии с законодательством.

Одно из основных условий – отсутствие жилья в собственности на территории Казахстана в течение последних пяти лет.

Исключение предусмотрено для граждан, чье единственное жилье официально признано аварийным.

При рассмотрении заявления государственные информационные системы автоматически проверяют сведения о наличии недвижимости, составе семьи и другие необходимые данные.

Как подать заявление

В 2026 году заявление подается онлайн через электронный «Центр обеспечения жильем» на платформе Orken.

Для этого необходимо:

Авторизоваться на портале eGov и выбрать услугу по постановке на жилищный учет. Перейти на платформу Orken. Войти в систему с помощью ЭЦП. Заполнить заявление и проверить указанные данные. Подписать заявление ЭЦП. Подтвердить согласие на обработку персональных данных через SMS с номера 1414. Если в заявлении указаны члены семьи, каждому из них необходимо отдельно подтвердить согласие. Отправить заявление и отслеживать его статус в личном кабинете.

Услуга предоставляется бесплатно.

Сколько рассматривают заявление

Если заявитель соответствует установленным требованиям и в течение последних пяти лет у него не было жилья, заявление обычно рассматривается в течение одного рабочего дня.

Если основанием для постановки на учет является аварийность единственного жилья, рассмотрение может занять до трех рабочих дней.

Как распределяют жилье

После постановки на учет гражданин включается в единую электронную очередь.

При распределении жилья учитываются дата постановки на учет, уровень дохода семьи и вид государственной жилищной поддержки.

В зависимости от программы гражданам могут предоставляться квартиры из коммунального жилищного фонда, жилье, арендуемое акиматами у частных собственников, а также другие меры государственной поддержки.

Что изменится с 14 сентября

С 14 сентября 2026 года вступят в силу изменения, которые затронут порядок постановки на жилищный учет и распределения жилья.

Одно из главных нововведений – учет доли в недвижимости. Если доля заявителя в единственном жилом помещении составляет 50% и более, ему откажут в постановке на учет. При этом будет учитываться недвижимость не только самого заявителя, но и членов его семьи.

Если доля составляет, например, одну треть или одну четверть, гражданин сможет претендовать на государственную жилищную поддержку.

Также расширяется понятие семьи. При взаимном согласии в ее состав смогут включаться родители супругов, внуки и опекуны, помимо супругов и детей.

Изменится и распределение квартир. Помимо общей площади жилья будет учитываться необходимое семье количество комнат.

Нужно ли заново вставать в очередь

Гражданам, которые уже состоят на жилищном учете, повторно подавать документы не потребуется.

Новые требования будут распространяться на тех, кто подаст заявление после вступления изменений в силу.

Что делать тем, кто живет в аварийном доме

Для граждан, проживающих в аварийном жилье, прежние гарантии по получению государственного жилья сохраняются. При этом заявление необходимо подать через электронный «Центр обеспечения жильем».

Отдельные гарантии предусмотрены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если после усыновления или оформления опеки ребенок вновь относится к соответствующей категории, за ним сохраняется первоначальная дата постановки на жилищный учет.

Кроме того, неиспользованные квоты между льготными категориями смогут перераспределяться. Это позволит быстрее направлять освободившееся жилье другим гражданам, состоящим в очереди.