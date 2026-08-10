Казахстанцам изменят порядок получения государственного жилья: что нужно знать
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Казахстанцы, нуждающиеся в жилье, могут подать заявление на получение государственной жилищной поддержки онлайн. Кто имеет право встать на учет, как подать документы и что изменится с 14 сентября 2026 года, разбирался BAQ.KZ.
Кто может встать на жилищный учет
На жилищный учет могут претендовать совершеннолетние граждане Казахстана и кандасы, которые признаны нуждающимися в жилье в соответствии с законодательством.
Одно из основных условий – отсутствие жилья в собственности на территории Казахстана в течение последних пяти лет.
Исключение предусмотрено для граждан, чье единственное жилье официально признано аварийным.
При рассмотрении заявления государственные информационные системы автоматически проверяют сведения о наличии недвижимости, составе семьи и другие необходимые данные.
Как подать заявление
В 2026 году заявление подается онлайн через электронный «Центр обеспечения жильем» на платформе Orken.
Для этого необходимо:
- Авторизоваться на портале eGov и выбрать услугу по постановке на жилищный учет.
- Перейти на платформу Orken.
- Войти в систему с помощью ЭЦП.
- Заполнить заявление и проверить указанные данные.
- Подписать заявление ЭЦП.
- Подтвердить согласие на обработку персональных данных через SMS с номера 1414.
- Если в заявлении указаны члены семьи, каждому из них необходимо отдельно подтвердить согласие.
- Отправить заявление и отслеживать его статус в личном кабинете.
Услуга предоставляется бесплатно.
Сколько рассматривают заявление
Если заявитель соответствует установленным требованиям и в течение последних пяти лет у него не было жилья, заявление обычно рассматривается в течение одного рабочего дня.
Если основанием для постановки на учет является аварийность единственного жилья, рассмотрение может занять до трех рабочих дней.
Как распределяют жилье
После постановки на учет гражданин включается в единую электронную очередь.
При распределении жилья учитываются дата постановки на учет, уровень дохода семьи и вид государственной жилищной поддержки.
В зависимости от программы гражданам могут предоставляться квартиры из коммунального жилищного фонда, жилье, арендуемое акиматами у частных собственников, а также другие меры государственной поддержки.
Что изменится с 14 сентября
С 14 сентября 2026 года вступят в силу изменения, которые затронут порядок постановки на жилищный учет и распределения жилья.
Одно из главных нововведений – учет доли в недвижимости. Если доля заявителя в единственном жилом помещении составляет 50% и более, ему откажут в постановке на учет. При этом будет учитываться недвижимость не только самого заявителя, но и членов его семьи.
Если доля составляет, например, одну треть или одну четверть, гражданин сможет претендовать на государственную жилищную поддержку.
Также расширяется понятие семьи. При взаимном согласии в ее состав смогут включаться родители супругов, внуки и опекуны, помимо супругов и детей.
Изменится и распределение квартир. Помимо общей площади жилья будет учитываться необходимое семье количество комнат.
Нужно ли заново вставать в очередь
Гражданам, которые уже состоят на жилищном учете, повторно подавать документы не потребуется.
Новые требования будут распространяться на тех, кто подаст заявление после вступления изменений в силу.
Что делать тем, кто живет в аварийном доме
Для граждан, проживающих в аварийном жилье, прежние гарантии по получению государственного жилья сохраняются. При этом заявление необходимо подать через электронный «Центр обеспечения жильем».
Отдельные гарантии предусмотрены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если после усыновления или оформления опеки ребенок вновь относится к соответствующей категории, за ним сохраняется первоначальная дата постановки на жилищный учет.
Кроме того, неиспользованные квоты между льготными категориями смогут перераспределяться. Это позволит быстрее направлять освободившееся жилье другим гражданам, состоящим в очереди.