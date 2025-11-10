Казахстанцам могут разрешить направлять пенсионные выплаты на погашение ипотеки
Министерство промышленности и строительства РК опубликовало проект поправок к приказу, который позволит казахстанцам использовать единовременные пенсионные выплаты для погашения ипотечного кредита, передает BAQ.KZ.
С инициативой предлагается использовать пенсионные накопления для:
-
погашения основного долга по ипотеке;
-
снижения ежемесячного платежа;
-
сокращения срока кредита.
Принятие поправок планируется привести нормы в соответствие с новым Налоговым кодексом, который освобождает от удержания индивидуального подоходного налога (ИПН) единовременные пенсионные выплаты. Кроме того, изменения направлены на снижение долговой нагрузки по ипотечным займам.
Публичное обсуждение проекта продлится до 21 ноября на портале "Открытые НПА".
