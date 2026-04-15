В Казахстане рассматривают введение лимита на общую сумму задолженности граждан, а также регулирование рынка рассрочек (BNPL). Об этом на брифинге сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, речь идет о разработке отдельного закона либо поправок, которые затронут рассрочки, предоставляемые не финансовыми организациями.

«Планируем разработать новый закон или это будут законодательные поправки по регулированию рынка BNPL. Это касается рассрочки, которая предоставляется не финансовыми организациями, например маркетплейсами или торговыми домами, но при этом имеет все признаки кредитного продукта», — отметила Абылкасымова.

Также обсуждается введение ограничения на совокупную задолженность.

«Будет установлено, это планируется, внедрить с 1 января 2027 года абсолютный лимит в номинальном выражении на максимальную сумму задолженности, которую может иметь заемщик», — сообщила она.

Какие еще изменения готовят

Помимо этого, в текущем году вводятся новые меры по ужесточению потребительского кредитования.

«Вступают в силу три новых изменения: секторальный контрциклический буфер капитала — банки должны на 2% больше создавать запас капитала при большом портфеле потребкредитов, коэффициент совокупного долга, а также ужесточение требований к доходам заемщиков», — пояснила глава АРРФР.

Она уточнила, что по новому коэффициенту будет установлен предельный размер общей задолженности — как по всем кредитам, так и отдельно по ипотеке, автокредитам и беззалоговым займам — в привязке к годовому доходу. По словам Абылкасымовой, часть мер связана с качеством оценки доходов.

«Мы видим, что используются разные источники подтверждения доходов, и не всегда это достоверная информация. Поэтому ужесточаются требования к скоринговым моделям и к доходам, которые принимаются в расчет», — отметила она.

При этом отдельные нововведения могут быть отложены до 2026 года. В агентстве подчеркнули, что принятые ранее меры уже дали эффект. Темпы роста беззалогового потребительского кредитования снизились с 30% до 6–7%. Это произошло после введения ограничений на сроки кредитов, повышения резервирования и запретов на выдачу займов при просрочке.