Казахстанцам напомнили, как избежать проблем при покупке смартфона
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития призвало граждан быть внимательными при покупке смартфонов и обязательно проверять IMEI-код устройства перед оплатой, передает BAQ.KZ. В ведомстве напомнили, что проверка IMEI — самый простой и надежный способ убедиться в законности регистрации телефона и его исправной работе в мобильных сетях.
Узнать IMEI можно, набрав на телефоне комбинацию *#06#, либо посмотрев код на коробке или корпусе устройства. После этого его следует проверить на сайте imei.kz.
Всего несколько минут проверки помогут защитить себя от покупки незарегистрированного или украденного устройства, избежать проблем с подключением к сети, лишних расходов и других неприятностей, — отметили в министерстве.
