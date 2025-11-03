Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития призвало граждан быть внимательными при покупке смартфонов и обязательно проверять IMEI-код устройства перед оплатой, передает BAQ.KZ. В ведомстве напомнили, что проверка IMEI — самый простой и надежный способ убедиться в законности регистрации телефона и его исправной работе в мобильных сетях.

Узнать IMEI можно, набрав на телефоне комбинацию *#06#, либо посмотрев код на коробке или корпусе устройства. После этого его следует проверить на сайте imei.kz.