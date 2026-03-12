Основная часть задолженности по налогам среди физических лиц в Казахстане приходится на налог на транспортные средства. Общая сумма долга уже достигла 2 млрд 750 млн тенге, сообщила представитель налоговых органов Алтынгуль Токаева, передает BAQ.kz.

По словам спикера, значительная сумма задолженности указывает на необходимость усиления информационной работы с гражданами по вопросу своевременной оплаты налога.

Согласно статье 563 Налогового кодекса Республики Казахстан, плательщиками налога на транспорт являются физические лица, владеющие транспортными средствами. Объектами налогообложения считаются автомобили, зарегистрированные или состоящие на учете на территории страны, за исключением прицепов.

При этом налог должен уплачиваться ежегодно.

«Уплата налога физическими лицами производится по месту жительства налогоплательщика не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом. Налоговым периодом для исчисления налога является календарный год - с 1 января по 31 декабря», - пояснила Алтынгуль Токаева.

Она отметила, что граждане должны самостоятельно рассчитывать и оплачивать налог на транспорт. Однако налоговые органы также производят начисление и предоставляют информацию для оплаты.

«Исчисление налога на транспортные средства осуществляется физическими лицами самостоятельно. Вместе с тем налоговые органы производят начисление налога 1 апреля года, следующего за отчетным годом, после чего информация становится доступной налогоплательщикам для оплаты», - сказала спикер.

Если налог не уплачен вовремя и образуется задолженность, налоговые органы направляют уведомление. После его получения у граждан есть время для добровольного погашения долга.

«В случае неуплаты налога налоговый орган направляет уведомление налогоплательщику. После получения уведомления гражданину предоставляется 30 рабочих дней для добровольного погашения задолженности. Таким образом, действующее налоговое законодательство предусматривает возможность добровольной оплаты задолженности без применения мер принудительного взыскания», - отметила Токаева.

Если задолженность не погашена и превышает 1 месячный расчетный показатель (МРП), налоговые органы выносят налоговый приказ о взыскании.

После этого дело может быть передано судебным исполнителям.

«Если задолженность не погашена или погашена не полностью и ее размер превышает 1 МРП, по истечении 30 рабочих дней со дня вручения уведомления налоговый орган выносит налоговый приказ о взыскании задолженности. В случае дальнейшей неуплаты налоговый приказ направляется в органы исполнительного производства для принудительного исполнения», — пояснила она.

В таком случае должнику придется оплачивать и услуги судебного исполнителя, которые могут составлять до 25% от суммы взыскания.

Кроме того, к гражданам могут применяться меры принудительного взыскания.

«Судебный исполнитель вправе наложить арест на банковские счета и имущество должника, ограничить распоряжение принадлежащим ему имуществом, а также изъять движимое и недвижимое имущество. В отдельных случаях применяется запрет на совершение определенных действий с имуществом и запрет третьим лицам передавать должнику денежные средства или имущество», — подчеркнула Токаева.

Она добавила, что при длительной задолженности могут применяться и более жесткие меры.

«Если задолженность не погашается более трех месяцев и ее размер составляет 40 МРП и более, в отношении гражданина может быть временно ограничен выезд за пределы Республики Казахстан», — сообщила спикер.

В налоговых органах призывают граждан своевременно проверять свои налоговые обязательства.