Казахстанцам напомнили о новой декларации по НДС
С 15 апреля в Казахстане доступна новая форма декларации по НДС. Налоговая напомнила о необходимости использовать обновленный кабинет.
Комитет государственных доходов Казахстана сообщил о запуске новой версии налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость, передает BAQ.KZ.
С 15 апреля 2026 года в новом Кабинете налогоплательщика Интегрированной системы налогового администрирования (ИСНА) стала доступна обновленная форма 300.00 - декларация по НДС на 2026 год.
Что изменилось
Как отметили в КГД, новая форма уже размещена в системе и доступна для заполнения и сдачи налогоплательщиками.
Для работы с обновленной декларацией необходимо использовать новый Кабинет налогоплательщика ИСНА.
Где найти
Для входа в систему налогоплательщикам нужно перейти по официальному адресу:
https://knp.kgd.gov.kz
В случае возникновения вопросов пользователи могут обратиться в службу поддержки по электронной почте.
Важно знать
В ведомстве напомнили, что формы налоговой отчетности, а также правила их заполнения утверждены приказом министра финансов Казахстана от 12 ноября 2025 года №695.
