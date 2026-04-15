Комитет государственных доходов Казахстана сообщил о запуске новой версии налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость, передает BAQ.KZ.

С 15 апреля 2026 года в новом Кабинете налогоплательщика Интегрированной системы налогового администрирования (ИСНА) стала доступна обновленная форма 300.00 - декларация по НДС на 2026 год.

Что изменилось

Как отметили в КГД, новая форма уже размещена в системе и доступна для заполнения и сдачи налогоплательщиками.

Для работы с обновленной декларацией необходимо использовать новый Кабинет налогоплательщика ИСНА.

Где найти

Для входа в систему налогоплательщикам нужно перейти по официальному адресу:

https://knp.kgd.gov.kz

В случае возникновения вопросов пользователи могут обратиться в службу поддержки по электронной почте.

Важно знать

В ведомстве напомнили, что формы налоговой отчетности, а также правила их заполнения утверждены приказом министра финансов Казахстана от 12 ноября 2025 года №695.