Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка напоминает заемщикам о возможности и правилах досрочного погашения кредитов, передает BAQ.KZ.

Досрочное погашение позволяет сократить переплату по процентам и ускорить исполнение долговых обязательств. Оно может быть полным — с закрытием всей задолженности, либо частичным — путем внесения суммы сверх установленного графика. При частичном погашении заемщик может выбрать: уменьшение срока кредита при сохранении ежемесячного платежа либо снижение самого платежа при сохранении срока.

Финансовые организации имеют право устанавливать внутренние правила досрочного погашения: минимальные суммы, сроки подачи заявлений и расчетные даты. Заемщикам рекомендуется заранее согласовать с банком способ перерасчета, порядок списания средств, возврата страховых премий и процесс снятия обременения по ипотеке.

С 31 августа 2025 года штрафы за досрочное погашение применяются только к юридическим лицам. Физические лица могут погашать кредиты досрочно в любое время без уплаты неустоек, включая ранее заключенные договоры.

Эксперты отмечают, что досрочные платежи уменьшают долговую нагрузку, укрепляют финансовую устойчивость и положительно влияют на кредитную историю. Перед принятием решения заемщику важно оценить собственный финансовый резерв и возможные альтернативы использования свободных средств.