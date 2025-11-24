В Казахстане каждый гражданин имеет право свободно пользоваться водоемами для отдыха, купания, прогулок и любительской рыбалки. Это право на общее водопользование закреплено законом и действует с момента рождения, передает BAQ.KZ.

Как подчеркивают Министерстве водных ресурсов и ирригации, никто — ни частные предприниматели, ни владельцы прилегающих участков — не вправе ограничивать доступ к береговой линии. Запреты в виде заборов, шлагбаумов или табличек допускаются только в исключительных случаях, установленных законодательством.

Государство может временно перекрывать доступ к воде лишь по причинам безопасности, охраны здоровья населения, защиты природы или в периоды маловодья. При этом обязательным является информирование граждан через СМИ, сайты госорганов и специальные предупреждающие знаки на берегу.

Закон также разрешает размещение на водоохранных полосах детских и спортивных площадок, пляжей, аквапарков и других рекреационных объектов без капитального строительства. Предприниматели могут ограждать свои участки, однако такие ограждения не должны полностью перекрывать проход к водоему. Если иного доступа нет, землепользователь обязан обеспечить свободный проход.

Важно помнить: плата может взиматься только за оказываемые услуги — например, пользование пляжем или зоной отдыха, — но не за сам доступ к воде.

При этом у водоемов остаются и строгие ограничения: запрещено мыть транспорт, хранить топливо или химикаты, а также осуществлять деятельность, загрязняющую окружающую среду.

Специалисты напоминают: водоемы общего пользования открыты для всех. Гражданам рекомендуют знать и отстаивать свои права.