Министерство промышленности и строительства Казахстана напомнило гражданам о действующих правилах ввоза автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и возможных ограничениях, которые могут помешать постановке машины на учёт,

Согласно требованиям, электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) может быть оформлен только при совпадении данных в СБКТС (свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства) и документе о таможенном декларировании. В обоих документах должно быть указано одно и то же лицо — заявитель и декларант, а также соблюдена хронология: СБКТС должен быть оформлен до или в день оформления таможенной декларации.

Повторная сертификация автомобиля в другом государстве ЕАЭС запрещена, если транспортное средство уже "растаможено" в одном из государств-членов. В таких случаях оформление ЭПТС возможно только при наличии официальных подтверждений о СБКТС и данных таможенной декларации, которыми обмениваются уполномоченные органы государств ЕАЭС.

С 2021 года в технический регламент ТС внесены изменения, которые позволяют выпускать автомобили с территориальными ограничениями по обращению. Такие машины могут быть непригодны для регистрации в Казахстане, даже при наличии электронного паспорта.

В этой связи казахстанцам рекомендуют:

предварительно запрашивать выписку из ЭПТС, оформленного в другой стране ЕАЭС;

проверять наличие ограничений по территории обращения;

если ЭПТС отсутствует — требовать его оформления в установленном порядке.

В министерстве подчёркивают: несоблюдение этих условий может привести к отказу в присвоении автомобилю статуса "действующий" в системе ЭПТС, без которого регистрация авто в Казахстане невозможна.

Гражданам настоятельно рекомендуют тщательно проверять все документы перед покупкой автомобиля в странах ЕАЭС.