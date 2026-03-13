Казахстанцам перед республиканским референдумом напомнили о Дне тишины, передает BAQ.kz.

Какая ответственность грозит нарушителям рассказали на заключительном заседании Центральной комиссии референдума по вопросам подготовки и проведения республиканского референдума. По словам члена ЦКР Ляззат Сүйіндік, агитационный период завершается в полночь 14 марта. С этого момента наступает так называемый "день тишины". Это означает, что 14 марта и непосредственно в день голосования 15 марта любая агитация запрещена.

При этом ранее размещённые печатные агитационные материалы и плакаты, находящиеся вне помещений для голосования, могут оставаться на прежних местах. Отдельно Ляззат Сүйіндік остановилась на правилах проведения опросов общественного мнения. Согласно статье 7-1 Конституционного закона "О республиканском референдуме", такие опросы проводятся с соблюдением требований, установленных Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан".