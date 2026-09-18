Казахстанцам напомнили об уплате налога на имущество до 1 октября
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Казахстанцам необходимо до 1 октября 2026 года уплатить налог на имущество и земельные участки за 2025 год. Об этом напомнили в Комитете государственных доходов. Суммы налога уже доступны налогоплательщикам. Данные для формирования уведомлений передали банкам второго уровня, после чего пользователи получили push-уведомления в мобильных приложениях, в том числе Kaspi и Halyk, с информацией по каждому объекту.
Оплатить налог можно через мобильные приложения банков, в отделениях банков, а также с помощью банкоматов и платежных терминалов. С 2 октября собственникам, у которых останется задолженность, начнут направлять уведомления. Если в течение 30 рабочих дней долг не будет погашен, сформируют налоговый приказ.
При его неисполнении в течение пяти рабочих дней материалы передадут частным судебным исполнителям. В Комитете государственных доходов рекомендуют не откладывать оплату, чтобы избежать дальнейшего взыскания задолженности.
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