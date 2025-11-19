Казахстанцам не стоит ждать скачка цен на продукты перед Новым годом – Жумангарин
Он заверил, что ситуация контролируется, и никаких "космических" цен в праздничный период ожидать не стоит.
Казахстанцам не стоит ожидать резкого подорожания продуктов питания накануне Нового года. Об этом сообщил вице-премьер Серик Жумангарин на брифинге в Правительстве, комментируя ситуацию с сезонным ростом цен, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, Правительство уже проводит детальный анализ стоимости основных продуктовых позиций и изучает механизмы формирования конечной цены.
"Мы детально разбираем 5–6 позиций, изучаем механизмы формирования стоимости. Если видим спекулятивные элементы – будем принимать меры. Если это чисто рыночная ситуация, тогда действуем в рамках рыночной логики", – сказал он.
Жумангарин отметил, что ситуация на рынке во многом связана с особенностями производства. Например, Казахстан существенно зависит от тепличных томатов, что делает цены чувствительными к сезонности.
"Мы работаем над тем, чтобы не допустить резких скачков. Наша задача – обеспечить стабильность и прозрачность на рынке", – подчеркнул вице-премьер.
