Казахстанцам не стоит ожидать резкого подорожания продуктов питания накануне Нового года. Об этом сообщил вице-премьер Серик Жумангарин на брифинге в Правительстве, комментируя ситуацию с сезонным ростом цен, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, Правительство уже проводит детальный анализ стоимости основных продуктовых позиций и изучает механизмы формирования конечной цены.

"Мы детально разбираем 5–6 позиций, изучаем механизмы формирования стоимости. Если видим спекулятивные элементы – будем принимать меры. Если это чисто рыночная ситуация, тогда действуем в рамках рыночной логики", – сказал он.

Жумангарин отметил, что ситуация на рынке во многом связана с особенностями производства. Например, Казахстан существенно зависит от тепличных томатов, что делает цены чувствительными к сезонности.

"Мы работаем над тем, чтобы не допустить резких скачков. Наша задача – обеспечить стабильность и прозрачность на рынке", – подчеркнул вице-премьер.

Он заверил, что ситуация контролируется, и никаких "космических" цен в праздничный период ожидать не стоит.