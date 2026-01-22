Для участия в Программе гражданам необходимы подать паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет в иммиграционные офисы Республики Корея в период от 15 до 3 дней до даты вылета.

МТСЗН настоятельно рекомендует гражданам Казахстана устраиваться на работу за рубежом только на законных основаниях, чтобы избежать рисков нелегальной миграции, выдворения, штрафов, ограничения прав, а также возможных ситуаций трудовой эксплуатации. Для этого следует пользоваться только официальными и проверенными каналами трудоустройства, включая лицензированные частные агентства занятости, государственные программы и официальные предложения работодателей.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области открыли Центр по трудоустройству казахстанцев за рубежом, благодаря которому казахстанцы смогут легально трудоустроиться в Великобритании, Катаре, Южной Корее.