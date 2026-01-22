  • 22 Января, 10:32

Казахстанцам-нелегалам в Южной Корее дали срок до конца февраля

Сегодня, 09:29
АВТОР
Минтруда и соцзащиты населения РК Сегодня, 09:29
Фото: Минтруда и соцзащиты населения РК
Нелегально работающие в Южной Корее казахстанцы могут добровольно покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд до конца февраля. Об этом напомнили в Министерстве труда и соцзащиты населения Казахстана, передает BAQ.KZ.
 
– Как сообщалось ранее, договоренности по расширению временных рамок программы добровольного выезда были достигнуты между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Корея в ходе переговоров по вопросам снижения нелегальной миграции и защиты прав наших граждан, прошедших в 2025 году. Эти меры направлены на смягчение правовых последствий и поддержку тех, кто готов урегулировать свой статус. Программа не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года, – сообщили в ведомстве.

Для участия в Программе гражданам необходимы подать паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет в иммиграционные офисы Республики Корея в период от 15 до 3 дней до даты вылета.

МТСЗН настоятельно рекомендует гражданам Казахстана устраиваться на работу за рубежом только на законных основаниях, чтобы избежать рисков нелегальной миграции, выдворения, штрафов, ограничения прав, а также возможных ситуаций трудовой эксплуатации. Для этого следует пользоваться только официальными и проверенными каналами трудоустройства, включая лицензированные частные агентства занятости, государственные программы и официальные предложения работодателей.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области открыли Центр по трудоустройству казахстанцев за рубежом, благодаря которому казахстанцы смогут легально  трудоустроиться в Великобритании, Катаре, Южной Корее.

 

