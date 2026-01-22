Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана предупредило граждан РК, находящихся в Южной Корее без законных оснований, о возможности добровольно покинуть страну без штрафных санкций и последующего запрета на въезд. Льготный период действует до конца февраля текущего года, сообщает BAQ.kz.

Как сообщили в ведомстве, соответствующее решение было принято по итогам переговоров между профильными министерствами Казахстана и Республики Корея, состоявшихся в 2025 году. Мера направлена на снижение уровня нелегальной миграции и защиту прав казахстанцев, работающих за рубежом.

Программа добровольного выезда распространяется на иностранцев, которые намерены урегулировать свое правовое положение и избежать административной ответственности. При этом она не касается лиц, совершивших уголовные преступления, граждан, подлежащих принудительному выдворению, а также тех, кто нарушил миграционное законодательство после 1 декабря 2025 года.

Для участия в программе необходимо иметь действующий паспорт, заполненное заявление о добровольном выезде и авиабилет. Уведомить о намерении покинуть страну следует через иммиграционные офисы Южной Кореи не позднее чем за 15–3 дня до вылета.