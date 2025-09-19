Министерство труда и социальной защиты населения РК напомнило, что казахстанцы имеют законное право работать на нескольких работах, включая сотрудничество с разными работодателями. Такое трудоустройство называется совместительством и регулируется положениями Трудового кодекса РК, передает BAQ.KZ.

По закону, гражданин может быть официально трудоустроен сразу на двух (и более) работах — при соблюдении установленного лимита по времени. Основная работа не должна превышать 8 часов в день, а дополнительная — 4 часа. То есть общее количество рабочих часов не должно быть больше 12 в сутки. Это правило призвано сохранить баланс между трудовой занятостью и личным временем, а также защитить здоровье работников.

"Совместительство – это выполнение другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время", — говорится в Трудовом кодексе.

Для устройства на вторую работу требуется предоставить справку от основного работодателя, в которой указываются характер и условия труда. Это необходимо для того, чтобы убедиться: будущий совместитель не нарушает нормы законодательства и не подвергается рискам, особенно если речь идет о тяжелых или вредных условиях труда.

Тем не менее, закон содержит и ряд ограничений. Запрещено работать по совместительству:

несовершеннолетним (до 18 лет),

лицам, занятым на опасных и вредных работах (за исключением медработников),

госслужащим, за исключением преподавательской, научной или творческой деятельности.

Также стоит отметить, что ежегодный оплачиваемый отпуск совместителя предоставляется одновременно с отпуском на основной работе. Если длительность отпуска на второй работе меньше — работник вправе взять дополнительные дни за свой счёт.

На практике это означает: совершеннолетние граждане, не относящиеся к категориям с ограничениями, могут легально иметь две работы. В современных условиях — особенно при нестабильной экономике — это открывает возможности для увеличения дохода, гибкости и самореализации.

Как сообщил в кулуарах Мажилиса вице-министр труда Олжас Анафин, в настоящее время Комитет государственной инспекции труда осуществляет мониторинг данных о трудовых договорах через Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД). Эта система обеспечивает прозрачность трудовых отношений, избавляет от бумажной волокиты и позволяет работникам и работодателям отслеживать историю трудоустройства онлайн.