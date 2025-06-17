Казахстанцам открыли движение по обновленной дороге к озеру Балхаш
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В Жетісуской области открыто движение транспорта по реконструированному участку автодороги, ведущей к озеру Балхаш, передаёт BAQ.KZ.
Реконструкция важного туристического маршрута велась поэтапно. В прошлом году в эксплуатацию сдали участок "Лепсы — озеро Балхаш" протяженностью 27 километров. Недавно завершены работы и на отрезке с 35 по 110 км автодороги "Алматы — Усть-Каменогорск — Лепсы — Актогай". Теперь по нижнему слою асфальтового покрытия открыт проезд для автомобилей.
"Осталось уложить 40 км верхнего слоя асфальта. Далее — благоустройство: установлены четыре площадки для отдыха с парковками, остановками и санузлами. Подрядчик дает пятилетнюю гарантию качества дороги", — сообщил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автодорог Галымжан Дарибаев.
Строительство продолжается — на объекте задействовано более 100 человек и 65 единиц техники. Полноценный ввод всей дороги в эксплуатацию намечен на 2026 год.
Также до конца текущего года в селе Лепсы планируется построить новый железнодорожный вокзал. Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры способствует улучшению логистики и увеличению туристической привлекательности побережья Балхаша.
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