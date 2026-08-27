Казахстанцам ответили на слухи о 5% налоге на доходы по депозитам
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Распространяемая в социальных сетях информация о якобы введении в Казахстане 5% налога на проценты по банковским депозитам не соответствует действительности. Об этом заявили в Министерстве национальной экономики РК, передает BAQ.KZ.
В ведомстве пояснили, что действующее налоговое законодательство освобождает доходы физических лиц по банковским вкладам от индивидуального подоходного налога.
«Согласно статье 430 Налогового кодекса Республики Казахстан, вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по их вкладам (депозитам) в банках, не подлежат обложению индивидуальным подоходным налогом», – сообщили в министерстве.
Таким образом, удерживать 5% с процентов, начисленных казахстанцам по депозитам, не будут.
Более того, в Минэкономики подчеркнули, что Правительство не планирует пересматривать действующую норму.
«Вопрос отмены данной нормы и введения налога на вознаграждения по депозитам Правительством РК не рассматривается», – заявили в ведомстве.
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