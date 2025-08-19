Казахстанцам предложили новый способ перевода детей в школы
Казахстанцы смогут перевести ребенка в другую школу за один рабочий день.
19 августа 2025 года АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) представило подробную инструкцию для родителей и законных представителей о том, как перевести ребенка из одной школы в другую с помощью портала eGov.kz, передает BAQ.KZ.
Важно отметить, что вся процедура теперь полностью автоматизирована, что значительно упрощает процесс для семей по всей стране.
Как сообщает пресс-служба НИТ, новая система предлагает удобный механизм выбора школы. Родители смогут выбирать образовательное учреждение не только по микроучастку, но и любые другие школы, соответствующие их предпочтениям, вне зависимости от местоположения. При этом сервис сразу показывает доступный язык обучения в выбранном учебном заведении, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант.
Система также исключает необходимость получения открепительных и прикрепительных талонов, а также личной передачи документов в школу. В случае необходимости, родители могут отозвать свою заявку.
Срок рассмотрения заявки — всего 1 рабочий день. В личный кабинет пользователя поступит уведомление об оказании услуги или, в случае отказа, мотивированное объяснение причин. Также предусмотрено уведомление о праве на бесплатный подвоз ребенка к школе и обратно или отказ в предоставлении этого подвозного сервиса.
Новый сервис обещает сделать процесс перевода детей между школами быстрым и удобным, избавляя от множества бюрократических процедур и очередей.
