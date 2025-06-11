В Казахстане готовят реформу, которая может изменить правила для тысяч должников микрофинансовых организаций. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предлагает ввести механизм коллективной реструктуризации — и это может стать настоящим спасением для тех, кто увяз в долгах, передает BAQ.KZ.

Суть инициативы в том, чтобы позволить заемщикам с несколькими просроченными микрозаймами объединить их в одну долговую "корзину" и договориться с кредиторами о новых, более щадящих условиях погашения. Речь идет только о беззалоговых потребительских микрокредитах, выданных разными компаниями.

Что это даст должнику:

возможность собрать разрозненные долги "в один пакет";

согласовать с МФО единый график выплат;

получить отсрочку, снижение ежемесячной нагрузки и исключить дублирующиеся штрафы и пени.

Сегодняшняя практика бьёт по самым уязвимым. Люди, взявшие несколько микрозаймов в разных организациях, часто оказываются в долговой ловушке: штрафы множатся, коллекторы звонят без остановки, а платежи становятся непосильными. Новый механизм может изменить ситуацию — впервые заемщик сможет вести диалог сразу с несколькими МФО на равных условиях.

Проект постановления "Об утверждении Правил рассмотрения изменений в условия договора о предоставлении микрокредита" уже размещён для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА". Его реализация станет шагом к системной защите прав потребителей финансовых услуг.

Пока неизвестно, когда именно механизм заработает, но в ведомстве подчеркивают: инициатива — в числе приоритетных, и её внедрение может стать началом более масштабной политики по реструктуризации проблемной задолженности.

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