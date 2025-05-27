В Казахстане заемщики, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций, смогут получать обязательную отсрочку по выплате кредитов. Соответствующая норма вошла в законопроект, одобренный на расширенном заседании Комитета Сената по финансам и бюджету, передаёт BAQ.KZ.

Согласно документу, банки и микрофинансовые организации будут обязаны предоставлять отсрочки по займам гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации — в том числе при стихийных бедствиях. Это позволит людям сначала восстановить базовые условия жизни, а уже потом возвращаться к кредитным обязательствам.

"Чрезвычайные ситуации — это всегда удар по людям. И в такие моменты государство должно стоять на стороне граждан. Отсрочка по займам без штрафов и пени — это вопрос справедливости", — отметил один из сенаторов.

Также законопроект включает нормы по защите прав социально уязвимых граждан, в частности людей с инвалидностью. Финансовые организации обяжут внедрять инклюзивные стандарты обслуживания. Кроме того, исчезнут штрафы за досрочное погашение кредитов, а срочным военнослужащим запретят брать займы.

Одной из целей законопроекта является усиление мер против финансового мошенничества. Вводится обязательная верификация личности при получении крупных беззалоговых кредитов, ограничения на количество сим-карт и запрет на ввоз нелицензированного оборудования вроде сим-боксов.

По итогам заседания документ направлен на дальнейшее рассмотрение в Палату Сената.