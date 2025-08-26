  • 26 Августа, 14:13

Казахстанцам предоставили онлайн-рекомендации по правовой защите

eGov теперь помогают при мошенничестве.

Сегодня, 13:01
Сегодня, 13:01
Сегодня, 13:01
106
Фото: pixabay.com

В Казахстане в мобильном приложении eGov mobile и на Единой платформе интернет-ресурсов государственных органов GOV.KZ стали доступны новые сервисы правовой помощи, передаёт BAQ.KZ

Инициатива реализована в рамках идеологии "Закон и Порядок" совместно Комитетом по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры, АО "Национальные информационные технологии" и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Обновленные сервисы предоставляют гражданам понятные рекомендации по правовым рискам и угрозам, включая вопросы мошенничества, наркомании, бытового насилия, кибербуллинга, похищений, ДТП и нарушений правил дорожного движения.

Пользователи могут получить инструкции по самозащите и онлайн-консультирование, а также перейти к сервисам подачи заявлений в органы уголовного преследования через номер 102 или портал Qamqor.gov.kz.

Аналогичный функционал реализован и на GOV.KZ, обеспечивая доступность правовой помощи для всех граждан Казахстана.

