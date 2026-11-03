Казахстанцам расширят возможности инвестирования пенсионных накоплений
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В Казахстане расширяют возможности управления пенсионными накоплениями. Теперь управляющие инвестиционным портфелем (УИП) смогут формировать до трех видов инвестиционных портфелей, а вкладчики — самостоятельно выбирать стратегию инвестирования с учетом личных предпочтений и допустимого уровня риска.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 октября 2026 года №155.
Одним из ключевых нововведений стала возможность передавать в доверительное управление УИП до 100% пенсионных накоплений. При этом вкладчики смогут распределять свои средства между несколькими инвестиционными портфелями одного управляющего или передавать их разным УИП с различными стратегиями инвестирования.
Документ также определяет порядок и сроки перевода активов между портфелями одного управляющего, а также возврата средств в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), если УИП прекращает формирование соответствующего портфеля.
Для повышения прозрачности предусмотрены раздельный учет активов и исполнение обязательств по каждому виду инвестиционного портфеля. При этом управляющий сможет прекратить формирование одного из портфелей по завершении периода управления при условии сохранения хотя бы одного действующего портфеля.
Вместе с тем действующий перечень финансовых инструментов, в которые УИП вправе инвестировать пенсионные активы, остается без изменений. Сами средства по-прежнему будут учитываться на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков в ЕНПФ. Их хранение и учет обеспечивает банк-кастодиан, который также контролирует целевое размещение активов.
Сохраняется и механизм защиты пенсионных накоплений: если фактическая доходность окажется ниже установленного минимального уровня, УИП обязан возместить отрицательную разницу за счет собственных средств.
По данным на 1 октября 2026 года, пенсионными активами в Казахстане управляли шесть компаний. Общий объем средств под их управлением составил 205,8 млрд тенге. С начала года показатель увеличился на 117,3 млрд тенге, или 132,7%.
Ожидается, что новые правила расширят возможности выбора инвестиционных стратегий, усилят конкуренцию между частными управляющими компаниями и повысят гибкость управления пенсионными активами. В перспективе это должно способствовать более эффективному инвестированию пенсионных накоплений и росту их долгосрочной доходности.
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