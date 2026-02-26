  • Главная
Казахстанцам рассылают опасные фейковые уведомления от налоговой

Сегодня 2026, 18:38
Фото: КГД

Мошенники начали рассылать фейковые сообщения от имени Комитета государственных доходов. Об этом сообщили в ведомстве, предупредив граждан о росте числа поддельных уведомлений в мессенджерах и соцсетях, передает BAQ.KZ.

Злоумышленники распространяют ложные сообщения через WhatsApp, СМС и социальные сети, представляясь сотрудниками КГД. В рассылках гражданам предлагают перейти по ссылкам, предоставить данные или перечислить деньги под разными предлогами.

В Комитете призвали казахстанцев сохранять бдительность и не доверять подобным сообщениям. Граждан просят не переводить денежные средства, не открывать подозрительные ссылки и обязательно проверять достоверность информации.

Ведомство подчеркнуло, что официальная информация публикуется только на проверенных государственных ресурсах и призвало ориентироваться исключительно на официальные источники.

