В Казахстане меняют правила для вкладчиков ЕНПФ: что будет с пенсионными накоплениями

В Казахстане начинается новый этап пенсионной реформы. Уже с сентября 2026 года вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда смогут самостоятельно передавать до 100% своих пенсионных накоплений в доверительное управление частным компаниям. Вместе с этим государство меняет подход к гарантиям и готовит дальнейшую трансформацию всей пенсионной системы.

Несмотря на предстоящие изменения, государство продолжит гарантировать сохранность обязательных пенсионных взносов.

Как отмечают в Министерстве труда, Социальный кодекс по-прежнему закрепляет гарантию сохранности обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в размере фактически внесенных средств. Эта норма остается неизменной.

Накопления

Одним из главных нововведений станет отмена ограничения на передачу пенсионных накоплений частным управляющим инвестиционным портфелем.

Закон, подписанный 7 июля 2026 года, вступит в силу с сентября. После этого вкладчики смогут передавать в доверительное управление частным компаниям не только половину, как это было раньше, а все свои пенсионные накопления.

Таким образом, граждане получат возможность самостоятельно выбирать инвестиционную стратегию – консервативную или более рискованную, рассчитывая на более высокую доходность.

Почему отменяют компенсацию по инфляции

На фоне расширения возможностей для самостоятельного управления накоплениями меняется и механизм государственной поддержки.

С 2027 года планируется отказаться от бюджетной подпрограммы, по которой при выходе на пенсию выплачивалась разница между доходностью пенсионных накоплений и уровнем инфляции.

В ведомстве объясняют это тем, что при самостоятельном выборе частной управляющей компании государство не должно компенсировать результаты инвестиционных решений за счет бюджетных средств.

При этом ответственность самих управляющих компаний усиливается. Если они допустят отрицательную доходность, возмещать разницу они будут за счет собственного капитала. Кроме того, к таким организациям предъявляются жесткие требования по размеру капитала и профессиональному опыту.

Нацбанк остается основным управляющим

Для большинства вкладчиков пенсионными активами по-прежнему будет управлять Национальный Банк Казахстана.

Его задача остается прежней – обеспечивать сохранность пенсионных средств и добиваться долгосрочной доходности выше уровня инфляции.

Согласно Стратегическому плану до 2028 года, целевой показатель – доходность пенсионных активов на уровне инфляции плюс 1%.

Инвестиции будут распределяться между различными финансовыми инструментами, включая зарубежные активы. При этом доля валютных вложений сохранится на уровне не менее 30%.

Дальнейшая реформа

Параллельно Минтруда продолжает обсуждать дальнейшую модернизацию пенсионной системы.

Для этого создана специальная рабочая группа, которая рассматривает различные варианты реформы. Среди них – внедрение страховой пенсионной компоненты, модель «4+1», переход к учету 40-летнего трудового стажа и изучение опыта Сингапура.

Главная цель изменений – обеспечить казахстанцам пожизненные пенсионные выплаты, учитывающие трудовой стаж и позволяющие компенсировать не менее 40% утраченного заработка в соответствии со стандартами Международной организации труда.

В перспективе планируется внедрение социальной страховой пенсионной компоненты. Она должна обеспечить гражданам пожизненные выплаты части пенсии независимо от объема накоплений, с учетом стажа участия в пенсионной системе.

Именно поэтому, считают разработчики реформы, механизм единовременной выплаты государственной гарантии постепенно теряет свою актуальность.

Что это значит для вкладчиков

Фактически государство предоставляет казахстанцам больше свободы в управлении пенсионными накоплениями, одновременно возлагая большую ответственность на частных управляющих компаний. При этом базовая гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов остается неизменной, а сама пенсионная система постепенно переходит к модели, ориентированной на долгосрочную доходность и пожизненные выплаты.