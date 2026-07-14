Казахстанцам разрешили ездить в Индонезию без визы на 30 дней

Казахстанцы теперь могут находиться в Индонезии без визы до 30 дней. Новые правила вступили в силу 11 июля. Ранее гражданам Казахстана необходимо было оформлять визу по прибытии стоимостью около 33 долларов. Теперь это требование отменено. При этом путешественникам по-прежнему необходимо заполнить Arrival Card (карту прибытия).

Казахстан вошел в список из 19 стран, для граждан которых Индонезия расширила безвизовый режим. В него также вошли, в частности, Турция, Бразилия, Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Филиппины, Камбоджа и Беларусь. Власти Индонезии рассчитывают, что смягчение визового режима поможет увеличить поток иностранных туристов.

В этом году страна намерена принять 17,6 млн путешественников. Ранее индонезийские власти сообщили, что из-за конфликтов на Ближнем Востоке было отменено около 1,5 тысячи авиарейсов, что негативно сказалось на туристическом потоке. В связи с этим страна решила сделать ставку на туристов из Азии и Океании.