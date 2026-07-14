Казахстанцам разрешили ездить в Индонезию без визы на 30 дней
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанцы теперь могут находиться в Индонезии без визы до 30 дней. Новые правила вступили в силу 11 июля. Ранее гражданам Казахстана необходимо было оформлять визу по прибытии стоимостью около 33 долларов. Теперь это требование отменено. При этом путешественникам по-прежнему необходимо заполнить Arrival Card (карту прибытия).
Казахстан вошел в список из 19 стран, для граждан которых Индонезия расширила безвизовый режим. В него также вошли, в частности, Турция, Бразилия, Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Филиппины, Камбоджа и Беларусь. Власти Индонезии рассчитывают, что смягчение визового режима поможет увеличить поток иностранных туристов.
В этом году страна намерена принять 17,6 млн путешественников. Ранее индонезийские власти сообщили, что из-за конфликтов на Ближнем Востоке было отменено около 1,5 тысячи авиарейсов, что негативно сказалось на туристическом потоке. В связи с этим страна решила сделать ставку на туристов из Азии и Океании.
Самое читаемое
- Из-за Джеки Чана в Алматы прошло экстренное совещание полиции
- Казахстан накроет опасная погода: синоптики предупредили о грозах и жаре
- Осужденный экс-вице-министр Ерлан Кожагапанов вышел на свободу досрочно
- Десятки силовиков и задержание посреди ночи: что произошло в Актау
- Джеки Чан прилетел в Мангистау ради съемок нового фильма