Казахстанцам разрешили получать отсрочку по налогам без залога

Налогоплательщики в Казахстане, испытывающие временные финансовые трудности, могут оформить отсрочку или рассрочку по уплате налогов без предоставления залога имущества и банковской гарантии. Об этом напомнили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области. В ведомстве сообщили, что такая возможность предусмотрена пунктом 4 статьи 133 Налогового кодекса.

Кроме того, порядок предоставления отсрочки и рассрочки регулируется приказом министра финансов от 31 октября 2025 года №651. Получить отсрочку или рассрочку могут налогоплательщики, если сумма их задолженности не превышает 1500 МРП. В 2026 году это составляет 6 487 500 тенге. Также у заявителя не должно быть ранее предоставленной отсрочки или рассрочки, неисполненных уведомлений обязательного характера, а с момента регистрации в качестве налогоплательщика должно пройти не менее двух лет.

Кроме того, на момент подачи заявления налогоплательщик не должен находиться в статусе приостановившего деятельность. Эти требования не распространяются на участников горизонтального мониторинга. Подать заявление на получение отсрочки или рассрочки сроком до 12 месяцев можно в электронном виде через Кабинет налогоплательщика.