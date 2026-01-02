Казахстанцам разрешили самостоятельно выбирать госномера для авто
Новая норма позволит упростить процедуру получения номерных знаков.
С 1 января 2026 года в Казахстане вступили в силу новые правила, позволяющие гражданам самостоятельно выбирать государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ) с желаемыми буквенными и цифровыми комбинациями, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Нововведение направлено на создание более удобных условий для автовладельцев. Воспользоваться услугой выбора номерного знака можно через СПЕЦон уже с 5 января 2026 года.
Как сообщила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Арай Толегеновна, стоимость ГРНЗ с любым выбранным буквенно-цифровым обозначением составит 10 или 15 МРП. При этом номерные знаки повышенного спроса будут выдаваться по отдельным тарифам, предусмотренным действующим законодательством.
В МВД отметили, что новая норма позволит упростить процедуру получения номерных знаков и расширит возможности выбора для граждан.
