Казахстанцам разъяснили новые правила снятия пенсионных накоплений

В Казахстане планируют изменить методику расчета порога достаточности для снятия пенсионных накоплений, передает BAQ.kz.

В Министерстве труда объяснили: главная цель изменений - чтобы у людей в старости оставались деньги, а не возникали проблемы с пенсией.

Пенсионные накопления - это не обычные сбережения, которые можно в любой момент снять. Это деньги на будущее.

Почему меняют правила

Сейчас система работает так: если у вас накоплений больше определённого порога, часть можно снять. Но есть нюанс.

Действующая сегодня методика позволяет изымать часть накоплений, превышающих порог, однако она опирается на идеализированный сценарий. Модель предполагает, что человек продолжит ежемесячно перечислять обязательные пенсионные взносы и накопит нужную сумму к старости. При этом не учитываются реальные жизненные обстоятельства – например, отсутствие постоянной работы и стабильного дохода на протяжении некоторого времени.

Кроме того, порог достаточности не пересматривался уже три года.

Как будут считать теперь

Новая система будет учитывать:

продолжительность жизни

какую доходность дают пенсионные накопления

какую пенсию человек должен получать

То есть расчёт станет более «реальным», а не теоретическим.

Простой пример

Представим человека 46 лет.

У него есть 11 млн тенге накоплений.

Сейчас порог для него - 7,8 млн тенге.

Это значит, что он может снять примерно 3,2 млн тенге.

Но есть важный момент.

Если он заберёт эти деньги сейчас, его будущая пенсия будет минимальной - около 35,6 тыс. тенге в месяц (по текущим расчётам).

Если же он не будет снимать деньги, пенсия может быть в 2–2,5 раза выше.

Что это значит для людей