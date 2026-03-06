Министерство иностранных дел Казахстана выступило с рекомендацией для граждан РК в связи с сохраняющейся напряжённостью на Ближнем Востоке, передает BAQ.KZ.

На фоне продолжающихся боевых действий и закрытия воздушного пространства в большинстве стран региона казахстанцам настоятельно рекомендуется временно воздержаться от всех видов поездок в ряд государств до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки.

Речь идет о Бахрейне, Египте, Израиле, Йемене, Иордании, Ираке, Иране, Катаре, Саудовской Аравии, Кувейте, Ливане, ОАЭ, Омане и Сирии.

В МИД также обратились к гражданам Казахстана, которые уже находятся в регионе. Им рекомендовано соблюдать повышенные меры личной безопасности, избегать посещения потенциально опасных районов и строго следовать указаниям местных властей.

Кроме того, в случае ракетной угрозы казахстанцев призвали незамедлительно направляться в убежища или укрытия. Также им рекомендуется поддерживать постоянную связь с загранучреждениями Казахстана, туроператорами и авиаперевозчиками.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация в регионе остается напряженной, поэтому гражданам необходимо внимательно следить за официальной информацией и соблюдать меры предосторожности.