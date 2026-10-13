Казахстанцам списали 248 млрд тенге по проблемной ипотеке

С 2015 года помощь по программе рефинансирования ипотечных займов получили 60 тыс. человек. Общая сумма поддержки составила 678,2 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Из них 248,3 млрд тенге – это списанные проценты, комиссии, штрафы и пени.

Еще 10,6 тыс. социально уязвимых заемщиков получили дополнительную помощь на 101,2 млрд тенге.

Кроме того, 395 объектов жилья вернули бывшим владельцам с баланса банков.

«С 2015 года меры поддержки оказаны 60 тыс. заемщиков на общую сумму 678,2 млрд тенге, в том числе указанным заемщикам списано 248,3 млрд тенге задолженности по процентам, комиссиям и неустойке», – сообщила Мадина Абылкасымова.

Суть программы простая: человеку уменьшают долговую нагрузку, чтобы он мог продолжать платить ипотеку и не потерять единственное жилье.

Один из главных механизмов – рефинансирование основного долга по ставке не выше 3% годовых. При этом могут списываться накопленные проценты, комиссии, штрафы и пени.

Изначально государство направило на программу 291 млрд тенге. Но деньги используются по кругу: когда один заемщик возвращает долг, эти средства направляют следующему.

За счет этого общий объем помощи уже вырос до 678,2 млрд тенге – это в 2,3 раза больше первоначально выделенной суммы.

За последние годы власти также ужесточили правила для банков. Им ограничили возможность наращивать долг за счет процентов и штрафов, обязали рассматривать заявления проблемных заемщиков и учитывать их финансовое положение.