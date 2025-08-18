  • 18 Августа, 13:44

Казахстанцам упростят оформление номеров и техпаспорта на новые авто

Минцифры тестирует сервис электронной регистрации автомобилей.

Фото: pexels.com

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК разработало проект приказа о проведении пилотного тестирования сервиса электронной регистрации автомобилей через портал госуслуг eGov.kz, передает BAQ.KZ.

Согласно документу, через портал можно будет получать услуги:

  • государственная регистрация, учет и снятие с учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру (VIN);
  • выдача свидетельств о регистрации транспортных средств и государственных номерных знаков.

Пилотный проект рассчитан до 31 августа 2026 года. Реализовывать его будут совместно МЦРИАП и МВД РК.

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение и размещен на портале "Открытые НПА". Замечания и предложения принимаются до 2 сентября 2025 года.

